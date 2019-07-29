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Oyun oynarken kayboldu 12 saat sonra bulundu

Ailesiyle akraba ziyareti için geldiği Malatya'nın Arapgir ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki çocuk, elektrik trafosunun yanında otururken bulundu.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:18
Oyun oynarken kayboldu 12 saat sonra bulundu

Malatya'nınArapgir ilçesinde oyun oynarken kaybolan 5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra bulundu.

Kayakesen Mahallesi'ne akraba ziyaretine giden Gürbüz ailesi, dün akşam saatlerinde mahallede oyun oynayan çocukları Sadık Gürbüz'den (5) haber alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine arama çalışması başlatan jandarma ekiplerine BaşbakanlıkAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Turgut Özal Tıp Merkezi Arama Kurtarma (TÖSAR) ekipleri destek verdi.

500 kişilik ekip sabaha kadar arama yaptı

Arapgir Kaymakamı Mehmet Erdem koordinesindeil ve ilçejandarma komutanlığı, AFAD, UMKE, TÖSER ekipleri, güvenlik korucuları ve mahallelilerden oluşan yaklaşık 500 kişilik ekip, çocuğun bulunması için sabah saatlerine kadar arama çalışması yaptı.

Arama çalışmaları sürürken çocuk, sabah saat 06.00 sıralarında bir servis şoförü tarafından mahalleye yakın bir bölgede yol kenarındaki elektrik trafosunun yanında otururken bulundu.

Sağlık kontrolü için 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan çocuğun, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:18
  1. Malatya
  2. Kayakesen Mahallesi
  3. Arapgir Kaymakamı Mehmet Erdem koordinesi
  4. jandarma komutanlığı
  5. AFAD
  6. UMKE
  7. TÖSER ekipleri
  8. Arapgir Kaymakamı Mehmet Erdem

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