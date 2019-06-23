Oyun oynarken akrep soktu! Durumu ciddi
Kahramanmaraş’ta evinin önünde oyun oynarken akrep tarafından sokulan 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.23 Haziran 2019 Pazar 19:52
Kahramanmaraş’ta evinin önünde oyun oynayan 2 yaşındaki çocuğu akrep soktu.
Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, B.B.K (2) evinin önündeki bahçede oynadığı esnada sağ eli akrep soktu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Necip Fazıl Çocuk Hastanesi'ne sevk edilen B.B.K’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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