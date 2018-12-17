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Oyun onun için öğrenmek demek

Çocuklar hayatı oyunla öğrenir. Gün içinde farklı oyun tipleri ile onun gününü verimli geçirmesine yardımcı olmalıyız. Hele kış günlerinde eve kapanıp kalan çocuklara, apartman dairelerine sıkışan çocuklara..

17 Aralık 2018 Pazartesi 16:33
Oyun onun için öğrenmek demek

Onlara oyuncaklarını nasıl farklı şekillerde kullanacağını göstererek keşfediciliğine yardımcı olabiliriz. Küçük ev işlerini oyun haline getirerek kendine olan güveninin artmasını da sağlayabiliriz. Kendi kendisine oynaması için teşvik etmeliyiz.

Tahta tuğlaları ve legoları ile evler, köprüler, tüneller yapmak. Tuğlalarına zaman zaman halkaları, kovaları, minik hayvanlar gibi diğer oyuncaklarını ekleyerek hayal gücünün artmasını sağlayabiliriz. Büyüdükçe, “Bak buraya bir bahçe yaptım. Bu bahçeye koyabileceğimiz bir evimiz var mı? Bu köprüden hangi araba geçsin?” gibi sorularla onun da oyuna daha fazla dahil olmasına, kafasını çalıştırmasına yardımcı olabiliriz.

Her çocuk adeta sanatçıdır. Boyalar, hamurlar, kolaj çalışmaları, kurdeleden güller, kağıttan uçaklar, vs. ile oynarken basit işleri onun yapmasını sağlayabiliriz. “Bak buraya bir daire çiz de bulut olsun. Bu hamur parçasını da sen koy çiçek yapalım. Bu kağıdı ben katladım, sen de bastırır mısın..” gibi.. Sadece karalama yapacak ve noktalar koyacak bile olsa, boyalarını tutup çizmesi için onu teşvik etmeliyiz.

Güzel havalarda gezinti, bahçede toprakla kova oyunları, dışarıdan taş, yaprak toplamak, ağaçlardan meyve toplamak, park gezilerini başka çocukların da bulunduğu saatlerde yapmaya çalışabiliriz..

FAKAT DİKKAT

• Ulaşabileceği yerlerde deterjan, kesici aletler, ilaç gibi zararlı maddeler bulunmasın.

• Parçaları soluk borusuna kaçabileceğinden ortalıkta balon, naylon poşet olmasın.

• Yemek yerken, bir şey içerken yalnız kalmasın.

• O daima oturarak yemek yemeli. Koşarken yemesine izin verilmemeli.

• Elinde sivri ya da kırılabilecek bir şeyle dolaşıp, koşmasın.

• Kalem gibi sivri şeyler ulaşamayacağı yerde dursun; yalnızken oynamasın.

• Oyuncakları oynadıktan sonra toplayın. Üzerine basıp düşmeyin..

Ayrıca..

• Onun yanında kafasını karıştıracak ya da hayal ürünü herhangi bir şey konuşmamamız gerekiyor.

• Çevrede sıcak veya soğuk su benzeri sıvı dolu kap bırakmamalıyız.

• Kapıyı kilitli tutalım. Ancak anahtarla açılabilecek şekilde olsun ve bebek kendi çabasıyla açamasın.

• Yere yakın prizler mutlaka kapaklı olmalı, zeminde uzatma veya benzeri kabloları bulundurmamalıyız..

• Halıları sık sık elektrik süpürgesine tutmalı ve iğne vs. batıcılardan arındırmalı, halıda ve zeminde kir, toz, akar bırakmayacak titizlikte davranmalıyız..

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 16:40
  1. oyuncak
  2. oyunun çocuk için önemi

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