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Ekonomi Oyun geliştirme maratonu gençleri bekliyor
Ekonomi

Oyun geliştirme maratonu gençleri bekliyor

Türk savunma sanayisi ürünleri için geliştirdiği oyunlarla dikkati çeken Otto Games, sektöre olan ilgiyi artırmak için 48 saatlik oyun maratonu düzenleyecek.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:26:00 -
Oyun geliştirme maratonu gençleri bekliyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile Anka-S silahlı insansız hava aracı ve Atak helikopterinin konu alındığı mobil oyunlar üreten OTTO Games, ayrıca ABD, Avrupa ve Uzak Doğu pazarları için Hyper Casual türünde oyunlar geliştiriyor. OTTO Games, çalışmaların yanında oyun geliştirme sektörünün gelişimine ve insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak gençlerin ilgisini artırmaya yönelik çabalara da katkı veriyor. Şirket bu amaçla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle 25-27 Eylül’de 48 saatlik oyun geliştirme maratonu düzenleyecek. Oyunseverler, oyun geliştirme sektörüne ilgi duyanlar, bu alanda hali hazırda çalışmalar yapanlar, OTTO Game Jam’e Türkiye’nin dört bir yanından online ka

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