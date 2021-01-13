  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Oyun devi duyurdu! Yarından itibaren bedava olacak
Teknoloji

Oyun devi duyurdu! Yarından itibaren bedava olacak

Call of Duty: Black Ops Cold War'ın zombi modu 14 Ocak'tan itibaren bir süreliğine bedava olacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 14:26:00 -
Oyun devi duyurdu! Yarından itibaren bedava olacak

Treyarch ve Raven Software'in geliştirdiği ve geliştiriciliği Activision'ın üstlendiği Call of Duty: Black Ops Cold War, geçtiğimiz yılın son haftalarında oyunculara sunulmuş ve büyük ilgi görmüştü. Oyunun zombi modu da oyunun en beğenilen yanlarından biri.

Bu kapsamda Activision, aldığı bir kararla zombi modunu ücretsiz bir hale getiriyor. 14 Ocak tarihinden itibaren zombi modu için herhangi bir ücret ödemeyecek. 21 Ocak tarihinden itibaren ise mod yeniden ücretli dağıtılacak. Bu modu oynamak için Call of Duty: Black Ops Cold War'u indirmenize de gerek yok.

Battle.net, Xbox Live ve PlayStation Network üzerinden oyunu ücretsiz olarak indirebilirsiniz. 21 Ocak tarihinden itibaren bu moda erişmek için ücretini ödemeniz gerekecek.

Oyunun hikayesi

Saf Black Ops tarzını yansıtan Call of Duty: Black Ops Cold War 1980’lerin pop kültür öğelerini komplo teorileriyle harmanlayarak aldatma ve hilelerin normalleştiği bir tek kişilik Hikaye anlatıyor. Orijinal Call of Duty: Black Ops’un devamında oyuncular tarihi isimlerle karşılaşıyor ve Doğu Berlin, Türkiye, Vietnam, Sovyetler dönemi Moskova gibi dünyanın dört bir yanındaki ünlü bölgelere giderek savaşırken acımasız gerçeklerle de yüzleşiyor. Elit askerler rolündeki oyuncular onlarca yıldır süregelen bir planı durdurmak için küresel güç dengesini bozmak ve tarihin akışını değiştirmek isteyen Perseus ismindeki gölge karakterin izini sürecekler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Necdet Saraç, Ahmet Hakan'ın 'Kaftancıoğlu' sorusuyla rezil oldu
Medya

Necdet Saraç, Ahmet Hakan'ın 'Kaftancıoğlu' sorusuyla rezil oldu

Terör örgütü MLKP'nin kurucularından Hasan Ocak hakkında hiçbir davanın açılmadığını söyleyen Necdet Saraç, Ahmet Hakan'ın 'Canan Kaftancıoğ..
Aziz Sancar'ın emekli general ağabeyine büyük şok!
Gündem

Aziz Sancar'ın emekli general ağabeyine büyük şok!

Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın emekli general ağabeyi Kemal Sancar, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu.

Uyanık İsmail Saymaz iş başında: Aşımı da yaptırırım, hükümete de sallarım!
Medya

Uyanık İsmail Saymaz iş başında: Aşımı da yaptırırım, hükümete de sallarım!

İsmail Saymaz, Sözcü'den kaptığı köşede, pişkinliğini dibini gördü. Kötülediği aşının ikinci dozunu olduğunu duyaran Saymaz, o aşıyı getiren..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay