Oyun çocuklar için çok faydalı

Akşam evde herkes bilgisayarını, cep telefonunu alıp bir kenara çekilmemeli. Çocuklarınız ilgi bekler. Oyun, çocuklara hayal güçlerini, el becerilerini, fiziksel, zihnî ve hissî dayanıklılıklarını kullanmalarına imkân sağlar. Oyun sayesinde çocuklar, çok erken yaşlardan itibaren etraflarıyla meşgul olur, dış dünyayla etkileşime geçer. Çocukların, diğer çocuklarla veya onlara bakan, ilgilenen kişilerle oyun oynarken zaman zaman yetişkin rolüne de girerek dış dünyayla baş etmelerine ve korkularını fethetmelerine imkan sağlar.



Oyun oynarken çocuklar karar verme becerilerini geliştirirler. Birçok oyunu yetişkinlerle birlikte oynayabilirler. Oyun,

- Beklemeyi, sabretmeyi öğrenmelerine katkı sağlayacak,

- Öfkenin de bir duygu olduğunu ancak doğru ifade etmeleri gerektiğini anlayacaklar,

- Endişelerini, kaygılarını nasıl ifade edeceklerini, kendilerini nasıl rahatlatacaklarını öğrenecekler,

- İşitsel ve görsel dikkatlerini, hafıza süreçlerini güçlendirecekler,

- Sözel becerilerini ve kelime haznelerini artıracaklar ve bir yandan da müthiş eğlenecekler

Ve çocuklukta her yaşın kendine özel oyunları vardır. Onları bilgisayarlardan kurtarmalı, yaşanan hayata yönlendirmeliyiz..

Mesela farklı sayıda parçalara sahip yapbozları satın alabileceğiniz gibi evde kendiniz de yapabilirsiniz. Dergilerden bulduğunuz bir doğa resmini kalın bir kartona yapıştırın. Daha sonra bunları parçalara ayırmak için kesin. Sayısını çocuğunuzun yaşını ve becerilerini göz önünde bulundurarak 10’dan 50’ye kadar belirleyebilirsiniz.

Resimleri olay sırasına göre dizme içeren oyunlar oynamayı deneyebilirsiniz.

Evde kartlara çizimler yapıp çocuğunuzun bunları sıraya koymasını isteyebilirsiniz.

Gazete ve dergilerden farklı kategorilere ait resimler kesin (hayvanlar, bitkiler, taşıtlar, giysiler vb). Kategoriler hakkında çocuğunuzla konuşun ve resimleri kategorilere göre ayırmasını isteyin. Görsel ayrım yapabilmeyi güçlendirmek ve aynı zamanda dil gelişimini de desteklemek için yararlı bir faaliyettir.

Kutu oyunları, 4-5 yaş ve üzeri çocuklar içindir. Ailecek oynanabilecek kutu oyunları sayesinde çocuğunuz sayı saymayı, sıralamayı, sabırlı davranıp sırasını beklemeyi, kurallara uymayı öğrenirken, ailecek geçirilen bu ortak zaman sayesinde sevildiğini hisseder.

Okul çağındaki çocuğunuzun ise, bitkilerin filizlenmesine, büyümesine merak sarması, onun zihnî ve insanî gelişiminde müthiş katkıları olacaktır.

Bunu hemen fark etmeyeceksiniz ama, yetişkinliğinde hassas, duyarlı "yaratılanı, Yaradan'dan ötürü sevme" şuuruna sahip bir kişilik oluştuğunu görecek Rabbinize hamd edeceksiniz..