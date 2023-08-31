Oyu olmayanlara bol keseden milletvekili dağıttılar! Acziyetin bu kadarına pes.. Hala 'ittifak' diyorlar...
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyu olmayan 6'lı masa üyesi küçük ortaklarına bol keseden milletvekili dağıtan CHP'nin akıllanmadığı ortaya çıktı.
CHP'li Başarır, Meral Akşener'in açıklamalarının ardından süren ittifak tartışmalarına cevap verdi. Başarır, "İttifakların devam etmesi herkesin hayrına olur, bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum" dedi.
Başarır, sözlerinin devamında, "Bu belediyelerin büyük kısmını ittifakla aldık." ifadelerini de ekledi.
Ali Mahir Başarır'ın, 6'lı masadaki ortaklarının hezimet faturasını Kemal Kılıçdaroğlu'na kesmelerine karşın ittifak çağrısında bulunması "acziyet" şeklinde yorumlandı.
Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Yerel seçime ittifaksız girilirse kim ne kadar oy alır? Anket sonuçları bazılarını kara kara düşündürecek
Siyaset
Gelecek Partisi, CHP'yle ittifak yapacak mı? Merak edilen sorunun cevabı canlı yayında verildi