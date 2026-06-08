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Gündem Oytun Erbaş: Huzur İslam’da, uzun yaşam ise namazda!
Gündem

Oytun Erbaş: Huzur İslam’da, uzun yaşam ise namazda!

Yeniakit Publisher
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Oytun Erbaş: Huzur İslam’da, uzun yaşam ise namazda!

Bilime dair özel içerikleriyle seyirciyi ekrana kilitleyen Oytun Erbaş, son videosuyla da dikkatleri üzerine çekti. Huzurlu yaşamanın sırrının İslam’i hayat tarzı olduğunu anlatan Erbaş, uzun yaşamın sırrının da namazda olduğunu söyledi.

Bilime dair özel içerikleriyle dikkat çekmeye devam eden Oytun Erbaş, son videosunda huzurlu yaşamanın sırrından bahsetti. Huzurlu ve uzun yaşamanın sırrının İslami faktörlerden geldiğini söyleyen Erbaş, namaz kılmanın önemini de anlattı.

Erbaş, şöyle devam etti;

NABIZ YAVAŞ ATMALI

"Uzun yaşam için işte birçok şey öneriliyor. Ben size şunu söyleyeyim, uzun yaşam için en değerli şey şudur: Bir kere hani derler ki uzun yaşam için nabzınızın yavaş atması gerekiyor, doğru.

Her zaman 60 atanlar 80 atanlara göre daha avantajlıdır. Bunu da yapmanın en önemli kriterlerinden bir tanesi huzurlu olmaktır.”

İSLAMİ KANUNLARA GÖRE YAŞAYIN

“Huzurlu olmak için de iç sesinizin duayla yoğrulması gerekiyor. Yani her zaman Allah'tan şunu dileyin; her şeyin daha iyi olmasını, Allah'ın sağlık ve sıhhat vermesini dileyin. Ne kadar o zaman uzun yaşam esasında İslami kanunlara göre yaşamaktır.

Her zaman hadis-i şerifte olduğu gibi tok midenin olmaması, her zaman aç kalkmanız, buna tıbbi adıyla "calory restriction" adı verilir, yani kalori kısıtlaması, bu da esasında İslam'ın uyguladığı bir şeydir.

Son olarak da uzun yaşamın formülü olarak şu denir: Erken kalk! Yani gün ağarınca kalk, gün batınca yat.”

BU ANCAK NAMAZLA OLUR

“Bu da her zaman namazla, niyazla olur. Gerçekten de sabah saatinde sabah namazıyla beraber gün ışığına kalkmak ve yatsıdan sonra da yatmak sizin beyninizin güneşle senkronizasyonunu sağlar.

O zaman demek ki İslami faktörler uzun yaşamın da faktörleridir."

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Kardeşim zaten bizi bizden daha iyi bilen yaratıcımız yüce Allah (c.c.) en güzel ve iyi yaşamanın reçetesinin Kuran ve sünneti seniyye olduğu bildiriyor. Ona uyarsak bütün dünya cennet olur. Uymazsak cehennem olur. Şu anda dünyada insanlık mutlu değil.
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