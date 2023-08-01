Oysa ki ne umutlarla gelmişti! Ya şimdi...
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zimbru ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun başında Cagliari'den kadrosuna kattığı Joao Pedro, eşyalarını toplamış ve İstanbul'dan ayrılmıştı. Brezilya asıllı İtalyan golcünün yeni adresi ise belli oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zimbru ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun başında Cagliari'den kadrosuna kattığı Joao Pedro, eşyalarını toplamış ve İstanbul'dan ayrılmıştı. Brezilya asıllı İtalyan golcünün yeni adresi ise belli oldu.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon başında İtalyan ekibi Cagliari'den transfer ettiği 31 yaşındaki Joao Pedro ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Gremio, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Brezilya asıllı İtalyan santrfor için sarı-lacivertli kulüple anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Açıklamada Pedro'nun bugün Porto Alegre şehrine geleceği ve sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.
İtalyan forvet geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 28 maçta 5 gol atarken 1 de asist yaptı.
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