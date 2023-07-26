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Spor Oysa ki ne umutlarla gelmişti! Ya şimdi...
Spor

Oysa ki ne umutlarla gelmişti! Ya şimdi...

Yeniakit Publisher
2023-07-26 16:17:00 -
Oysa ki ne umutlarla gelmişti! Ya şimdi...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi Emre Mor sürprizi yaşanıyor. Yapılan transferlerin ardından forma şansı bulma ihtimali düşen milli oyuncu için İngiltere ve İtalya'dan teklifler olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi Emre Mor sürprizi yaşanıyor. Yapılan transferlerin ardından forma şansı bulma ihtimali düşen milli oyuncu için İngiltere ve İtalya'dan teklifler olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Emre Mor'a Serie A ve Premier Lig'den talipler olduğu iddia edildi. Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıkan milli oyuncunun bu sezon forma şansı bulma ihtimali oldukça düşük gözüküyor.

İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan Emre Mor'un transferi için bir engel bulunmuyor. Sarı-lacivertlilere gelecek herhangi bir teklifin kabul edileceği öğrenilirken, Emre Mor'un da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Emre'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor ve güncel piyasa değeri ise 4.2 milyon Euro.

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