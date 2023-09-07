  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan korkutan deprem raporu!

SASA, Güneş Enerjisi Santrali (GES) yapacak! Yeni yatırımına devlet desteği: 336 milyon 65 bin 800 lira

DESA, Toscana ile dev anlaşma sağlandı: stratejik iş birliği anlaşması imzaladı! İlişkin açıklama

Melih Gökçek'ten Güntekin Onay'a unutamayacağı cevap!

Oğlunu aday göstermek isteyen Sarıgül oynayacağı atı iyi biliyor! 'Kılıçdaroğlu giderse CHP baraj altı kalır'

Dünya çapında kripto para piyasalarında sadece 6 tane Bitcoin milyarderi var! En çok kazananları belli oldu

Senato onay verdi: Jefferson, Fed Başkan Yardımcısı oldu! Fed yönetiminde önemli görev adımı

Ağıralioğlu'ndan Akşener'in sözlerine yalanlama: Hanımefendi çok yorgun ve üzgün olduğu için hatırlamıyor'

Canlı yayında Ankara tartışması! 'Yavaş 1 metre dahi metro hattı yapmadı'

Yeniden Refah Partisi'nden Hindu çetelerinin Müslümanlara zulmüne yönelik açıklama!
Yerel Oynadığı tüfek ateş aldı kendini vurdu
Yerel

Oynadığı tüfek ateş aldı kendini vurdu

Yeniakit Publisher
2023-09-07 07:35:00 -
Oynadığı tüfek ateş aldı kendini vurdu

Çorum'da bir kişi oynadığı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu kendini vurdu.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.C.E. (22) kendi evinde pompalı tüfek ile oynadığı esnada bir anda tüfek ateş aldı. S

ilah sesleri üzerine belirtilen adrese polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Ayağından vurulan M.C.E. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

24 saat tüfekle nöbet tutuyor
24 saat tüfekle nöbet tutuyor

Yaşam

24 saat tüfekle nöbet tutuyor

Omuzundan tüfekle vuruldu! Hastaneye kaldırıldı
Omuzundan tüfekle vuruldu! Hastaneye kaldırıldı

Yerel

Omuzundan tüfekle vuruldu! Hastaneye kaldırıldı

7 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken annesini vurdu
7 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken annesini vurdu

Yerel

7 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken annesini vurdu

17 yaşındaki iki çocuk sokak ortasında tüfekle dehşet saçtı
17 yaşındaki iki çocuk sokak ortasında tüfekle dehşet saçtı

Yerel

17 yaşındaki iki çocuk sokak ortasında tüfekle dehşet saçtı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23