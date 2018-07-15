Oynadığı piyesteki gibi şehit edildi

Güngördüm, eğitim gördükleri dönemde "Bu vatana kast edenler" adlı piyeste beraber oynadıklarını belirterek, "Erol piyeste vatana kastedenler tarafından şehit ediliyordu. Takdir-i ilahi ki aradan yıllar geçti ve Erol, oynadığı o piyeste olduğu gibi vatanımıza kastedenler tarafından şehit edildi. Erol lise yıllarında bize, 'Ben bir gün İstanbul'a gidip o köprüden geçeceğim. Sonra sizi de oraya götüreceğim ve orada yaşatacağım' demişti. O köprüde bu vatana kastedenler tarafından şehit edildi" diye konuştu.