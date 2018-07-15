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Oynadığı piyesteki gibi şehit edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit edilen Erol Olçok'un Çorum'daki çocukluk arkadaşı Ünal Güngördüm konuştu.

15 Temmuz 2018 Pazar 12:23
Oynadığı piyesteki gibi şehit edildi

Güngördüm, eğitim gördükleri dönemde "Bu vatana kast edenler" adlı piyeste beraber oynadıklarını belirterek, "Erol piyeste vatana kastedenler tarafından şehit ediliyordu. Takdir-i ilahi ki aradan yıllar geçti ve Erol, oynadığı o piyeste olduğu gibi vatanımıza kastedenler tarafından şehit edildi. Erol lise yıllarında bize, 'Ben bir gün İstanbul'a gidip o köprüden geçeceğim. Sonra sizi de oraya götüreceğim ve orada yaşatacağım' demişti. O köprüde bu vatana kastedenler tarafından şehit edildi" diye konuştu.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 12:23
  1. İstanbul
  2. Erol Olçok
  3. piyes

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