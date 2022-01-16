Öyle Sezen Aksu'ya böyle cevap: Şeytan mesaiye devam ediyor
Şevki Karabekiroğlu, ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ isimli son şarkısında ilk Peygamber Hz. Adem ve Hz. Havva'ya 'cahil' diyerek Müslümanların değerlerine alenen hakaret eden Sezen Aksu'ya tepki gösterdi.
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Tarihçi Yazar Şevki Karabekiroğlu, Hz. Adem (a.s) ile eşi Hz. Havva'ya 'cahil' diyerek hakaret etme hadsizliğinde bulunan Sezen Aksu'ya tepki göstererek, 'Şeytan mesaiye devam ediyor' ifadelerini kullandı.
Sezen Aksu'ya tepki yağdı
Sezen Aksu, 2022 yılı Ocak ayında çekimlerini tamamlayıp yayınladığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısında, ilk insan ve ilk Peygamber Hz. Adem (a.s) ile eşi Hz. Havva'ya 'cahil' diyerek hakarette bulundu. Müslümanların değerlerine hakaret eden Aksu'ya vatandaşlardan tepki yağdı.
"Şeytan mesaiye devam ediyor"
Türkiye'nin gündemine yerleşen skandal olayda Sezen Aksu'ya bir tepki de Tarihçi Yazar Şevki Karabekiroğlu'ndan geldi. Karabekiroğlu, Aksu'ya anlayacağı dilden cevap vererek, "Şeytan mesaiye devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Karabekiroğlu mesajında şu açıklamada bulundu:
Hz Ademe secde etmeyen şeytan mesaiye devam ediyor olmalı ki halâ Hz Adem ile uğraşıyor
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