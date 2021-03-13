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Dünya Öyle bir şey çaldı ki! Şaşkına çeviren hırsızlık
Dünya

Öyle bir şey çaldı ki! Şaşkına çeviren hırsızlık

ABD'de bir parkta Aralık 2020'de çalınan kaydırak, ilginç bir yerde ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 20:33:00 -
Öyle bir şey çaldı ki! Şaşkına çeviren hırsızlık

ABD'nin Washington eyaletindeki bir parkta 2020'nin Aralık ayında çalınan kaydırak, ilginç bir yerde ortaya çıktı.

Dustin Allen Bushnell adlı kişinin evine giren bir dedektif, 180 kiloluk kaydırağı bir ranzaya takılı halde buldu. Çalıntı mal bulundurmayla suçlanan Bushnell hapishaneye gönderildi.

Independent'in haberine göre; Pasco Polis Teşkilatı çarşamba günü Facebook'tan yaptığı açıklamada, 26 Şubat'ta Dedektif Julie Lee'nin katalitik dönüştürücü hırsızlığını soruştururken bir ipucunu takip edip 30 yaşındaki Bushnell'in evine gittiğini belirtti.

Polise göre bunun ardından Lee, kaydırakla "yüz yüze" geldi:

Dedektif Lee, şüphelinin evinde katalitik dönüştürücü ararken devasa bir kaydırak buldu.

Önceden yeşil renge sahip olan ancak maviye boyanan kaydırağın, çocuk odasındaki ranzaya monte edildiği görüldü. New York Post'un haberine göre daha sonra eve gelen Pasco Park ve Eğlence Birimi'nden görevliler kaydırağı söktü.

Yetkililer sosyal medya platformundaki açıklamaya "ÇALINAN KAYDIRAĞIN GERİ DÖNÜŞÜ" ifadesiyle başlarken Lee'nin kaydırakta otururken çekilen fotoğrafını "Dedektif Julie Lee, kurtarılan kaydırakla poz veriyor" cümlesiyle paylaştı.

Diğer yandan polis ekipleri evde, söz konusu katalitik dönüştürücüleri de ele geçirirken Bushnell bunlarla ilgili henüz suçlanmadı. Yetkililer soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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