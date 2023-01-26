'Öyle bir kanal mı varmış' diyeceksiniz! "Genç subaylar tedirgin" manşetinin sahibi Balbay da orada imiş! Şimdi dağılıyorlar!

Belki de adını bile duymadığınız Cadde TV'de Serdar Akinan, Nur Batur, Bülent Çaplı ve onu aşkın yöneti istifa etti. "Genç subaylar tedirgin" manşetinin sahibi Mustafa Balbay, Yayın Kurulu Başkanı olarak yaptığı açıklamada çalışanların son ana kadar direneceğini iddia etti.