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Medya 'Öyle bir kanal mı varmış' diyeceksiniz! "Genç subaylar tedirgin" manşetinin sahibi Balbay da orada imiş! Şimdi dağılıyorlar!
Medya

'Öyle bir kanal mı varmış' diyeceksiniz! "Genç subaylar tedirgin" manşetinin sahibi Balbay da orada imiş! Şimdi dağılıyorlar!

Belki de adını bile duymadığınız Cadde TV'de Serdar Akinan, Nur Batur, Bülent Çaplı ve onu aşkın yöneti istifa etti. "Genç subaylar tedirgin" manşetinin sahibi Mustafa Balbay, Yayın Kurulu Başkanı olarak yaptığı açıklamada çalışanların son ana kadar direneceğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 19:07:00 - 2023-01-26 19:08:14
'Öyle bir kanal mı varmış' diyeceksiniz! "Genç subaylar tedirgin" manşetinin sahibi Balbay da orada imiş! Şimdi dağılıyorlar!

Cadde TV yöneticileri istifa ettiklerini duyurdu. Yayın Kurulu Başkanı Mustafa Balbay, çalışanlara attığı mesajda televizyonu ayakta tutmak için son ana dek çalışacaklarını ifade etti.

AZE Medya Grubunun bir parçası olan Cadde TV'de istifa depremi yaşanıyor.

Yayın Kurulu Başkanlığı CHP eski Milletvekili Mustafa Balbay'ın yaptığı kanalda Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenen gazeteci Serdar Akinan istifa etti.

Serdar Akinan'ın yanı sıra Haber Müdürü Zübeyde Sarı, Haber Koordinatörü Olcay Aydilek, muhabirler, Yayın Kurulu Üyeleri Prof. Bülent Çaplı, Nur Batur, kurucular, sosyal medya ekibi ve ekran yüzleri istifa etti.

İstifa nedeni

Odatv'nin edindiği bilgilere göre "Herkesin 15 gün ücretiz izne çıkarılmak istenmesi ve yayının bant yayına döndürülmesi" isteği istifaların nedeni oldu.

Balbay mesaj paylaştı

İstifa kararlarının ardından Mustafa Balbay, durumu değerlendireceklerini ifade ederek yayını son ana kadar ayakta tutmaya çalışacaklarını söyledi.

Akinan Whatsapp üzerinden istifa etti

Serdar Akinan'ın Whatsapp grubundan istifa ettiği mesajı ise şöyle:

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