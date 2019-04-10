Oyları yakan iki şüpheli hakkında karar verildi
Giresun'da muhtarlık oylarını yakan sandık kurulu başkanı ile bir görevli tutuklandı.10 Nisan 2019 Çarşamba 19:25
Giresun'un Yağlıdere ilçesindeki Akpınar köyünde, muhtarlık oylarını yaktığı iddiasıyla sandık kurulu başkanı Ş.A ile görevli Ö.A. tutuklandı.
İlçeye bağlı Akpınar köyünde, 31 Mart pazar gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri için kurulan 1032 No'lu sandıkta kullanılan muhtarlık seçmen kağıtları, İlçe Seçim Kuruluna teslim edilmedi.
Oylar soba yakıldı
Seçim kurulunun talebi üzerine jandarma tarafından yürütülen çalışmada, oy pusulalarının sandık kurulu başkanı Ş.A'nın talimatıyla görevli Ö.A. tarafından sobada yakıldığı belirlendi.
Tutuklandılar
Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler, Espiye Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Seçimler iptal edildi
Yağlıdere İlçe Seçim Kurulu tarafından köyde yapılan muhtarlık seçimleri iptal edilirken, belirlenecek bir tarihte seçimin yenileneceği öğrenildi.
YORUM YAZ