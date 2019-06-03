0553 313 94 23

Oylar eşit çıktı! Kazanan kura ile belli oldu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Örenli Köyü'nde tekrar edilen muhtarlık seçiminde, oylar eşit çıkınca kazanan kura ile belirlendi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 18:34
Oylar eşit çıktı! Kazanan kura ile belli oldu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Örenli Köyü'nde yenilenen muhtarlık seçiminde yarışan 2 aday 37'şer oy alarak berabere kaldı. Köyde yapılan kura çekimi sonrası Ethem Yavuz muhtar seçildi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin Örenli Köyü'nde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtar Mehmet Sedai Yıldırım ile muhtar adayı Ethem Yavuz 33'er oy alınca, yapılan kura çekiminde Yıldırım yeniden muhtar seçilmişti. Ancak, bir seçmenin eşinin yerine oy kullandığı belirlenince seçim iptal edildi. Bugün yeniden yapılan seçimde yarışan 2 aday 37'şer oy alarak yine berabere kaldı. Bir kez daha yapılan kura çekiminde bu kez Yavuz muhtar seçildi.

lçeye 4 kilometre uzaklıktaki Örenli köyünde, iptal edilen muhtarlık seçimleri için seçmen bugün sandık başına gitti. Daha önce aday olan Ufuk Aykurt bu seçime katılmadı. Mevcut muhtar Mehmet Sedai Yıldırım ile aday Ethem Yavuz yarıştı. Jandarma köyde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Adayların gergin olduğu seçimde, 74 seçmen oy kullandı. Yapılan sayımda muhtar adayları Ethem Yavuz ile Mehmet Sedai Yıldırım 37'şer oy alınca, köylüler ve sandık kurulu bu eşitlik karşısında şaşkına döndü.

"Kader böyleymiş, kura ile muhtar oldum"

Görüşleri alınan muhtar adaylarının isimlerinin yazılı olduğu 2 kağıt ile kura çekimi yapıldı. İlçe Seçim Kurulu Müdürü Ahmet Yavuz'un da takip ettiği sandık kurulu başkanı Recai Işık'ın çektiği kurada Ethem Yavuz muhtar seçildi. Yavuz'u ilk tebrik eden ise rakibi Mehmet Sedai Yıldırım oldu.

Mehmet Sedai Yıldırım, 31 Mart seçimleri öncesi ilçeden köye 8 kişinin taşındığını ve bunların köyde ikamet etmediğini belirterek, bu duruma tepki gösterdi. Muhtar seçilen Muhtar Ethem Yavuz ise, "Kader böyleymiş. Kura ile muhtar oldum" dedi.

31 Mart'ta ne oldu?

Örenli Köyü'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 3 aday yarışmıştı. 74 seçmenin oy kullandığı seçimde, mevcut muhtar 42 yaşındaki Mehmet Sedai Yıldırım ile muhtar adayı 55 yaşındaki Ethem Yavuz 33'er oy, diğer aday Ufuk Aykurt ise, 8 oy almıştı. Yapılan kura çekiminde mevcut muhtar Mehmet Sedai Yıldırım yeniden muhtar seçilmişti. Karşı aday Ethem Yavuz'un itirazı üzerine seçmen Seyhan Özer'in yerine eşi Hüseyin Özer'in oy kullandığını tespit eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin tekrarlanmasına karar vermişti. (İHA)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 18:34
  1. Çanakkale
  2. Örenli Köyü'

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'ye büyük piyango
    1. İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'ye..
    2. Mazgal kapağı hırsızlığına tutuklama
    3. Vali Kaymak: “Bayramlar birliğimizin..
    4. Tunus'ta olağanüstü hal bir ay daha..
    5. Arpa tarlası alev alev yandı
    6. Bursa’da olaylı seyyar operasyonu
    7. Davutoğlu'ndan 'Erdoğan'a ihanet etti'..
    8. Hasan Ali, İngilizler’in radarında
    9. "331 bin mülteci geri döndü"
    10. Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
    11. Avrupa’nın ilk sualtı restoranı..
    12. Godiva, MBK Partners’la satış ve..
    13. Mazbatası iptal edilen muhtar yeniden..
    14. Oylar eşit çıktı! Kazanan kura ile..
    15. Boğulma tehlikesi geçirdi, 3 gün sonra..
    16. Binali Yıldırım: “Yapılacak seçimlere..
    17. Çorum lise taban puanları 2019 Çorum..
    18. İçişleri Bakanı Soylu, AB Komiseri..
    19. Şanlıurfa’da özel etüt merkezlerine..
    20. Vali drone destekli trafik denetimine..
    21. Binali Yıldırım'dan Yüksek Seçim..
    22. Asırlık birlik ve kaynaşma geleneğini..
    23. Bayram tatili trafiği havadan denetlendi
    24. Başbakan adayı duyurdu: 31 Ekim'de..
    25. GÜNCELLEME - İş vaadiyle..
    26. Tunceli lise taban puanları 2019..
    27. Başkan Kazgan’dan Bayram mesajı
    28. Almanya'da koalisyon ortağı SPD..
    29. Gölbaşı ilçesinde oyun parklarına..
    30. Sakarya ve Karabük'te trafik kontrolü
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular