Öykü Çelik kimdir, nerelidir? Öykü Çelik hangi dizilerde oynadı?

Öykü Çelik, Google aramalar listesinde trend olmasından sonra Öykü Çelik, merak edilmeye başlandı. Öykü Çelik aslen nerelidir? Öykü Çelik İstanbul’da doğsa da aslen Trabzonludur. Öykü Çelik’in babası futbol antrenördür. İlk oyunculuk deneyimini'Selena' adlı dizi ile başlasa da Öykü Çelik, asıl tanınırlığını Engin Altan Düzyatan’ın başrol oyunculuğunu yaptığı Diriliş Ertuğrul dizisinde Sırma Hatun karekteriyle tanıdı. İşte Öykü Çelik’in biyografisi.

Öykü Çelik kimdir?

Öykü Çelik 13 Temmuz 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu olan Öykü Çelik'in babası futbol antrenördür. Trabzon Lisesi'nde okuduğu dönemde, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tiyatro kursuna gitti. Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde öğrenci olduğu dönemde geçirdiği bir trafik kazası sonucu vücudunda yanıklar meydana geldi. Tedavi sürecinden dolayı eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı. İyileşince özel oyunculuk dersleri aldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında 'Selena' adlı dizide 'Eda' rolüyle yaşadı. Buz pateni, futbol, kayak, roller skate gibi Spor dallarına merakı ve ilgisi vardır.

1987 doğumlu olan Öykü Çelik, 2014-2015 yılları arasında iş insanı Ahmet Murat Çakan ile evlilik yaşadı.

Öykü Çelik hangi dizi ve filmlerde oynadı?

2020 – Şeref Sözü (TV Dizisi)

2019 – Diriliş Ertuğrul (Sırma Hatun) (TV Dizisi)

2019 – Kapan (Aslı)

2017 – Savaşçı (Yeter Alayunt) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Sevince Güzel (Emine) (TV Dizisi)

2015 – Darbe (Sedef) (TV Dizisi)

2015 – Poyraz Karayel (Defne) (TV dizisi)

2014 – Yeşil Deniz (TV Dizisi)

2014 – Ağlatan Dans (Begüm Demir) (TV Dizisi)

2013 – İki Kafadar Chinese Connection (Sinema Filmi)

2013 – Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Hande) (Sinema Filmi)

2013 – Bensiz (Sinema Filmi)

2012 – Saba (Sinema Filmi)

2012 – Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (Çeşmidil) (TV Dizisi)

2012 – 2013 – Benim İçin Üzülme (Bahar) (TV Dizisi)

2011 – Nuri (Reyna) (TV Dizisi)

2010 – Mahpeyker Kösem Sultan (Mahfiruz) (Sinema Filmi)

2010 – Gönülçelen (Nazar) (TV Dizisi)

2009 – Kasaba (Zehra) (TV Dizisi)

2009 – Kanımdaki Barut (Sinema Filmi)

2008 – Cin Geçidi (Bahar) (Sinema Filmi)

2008 – Akasya Durağı (TV Dizisi)

2006 – Selena (Eda) (TV Dizisi)