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Otomotiv Oyak Renault 15-22 Mart’ta üretime ara verecek
Otomotiv

Oyak Renault 15-22 Mart’ta üretime ara verecek

Küresel otomotiv endüstrisindeki şirketler, özellikle Avrupa’daki otomobil üreticileri, elektronik bileşen eksikliği nedeniyle üretime ara vermek zorunda kalıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 17:14:00 -
Oyak Renault 15-22 Mart’ta üretime ara verecek

Oyak Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun, küresel otomotiv sektöründe yaşana tedarik sorunlarının Oyak Renault’yu da etkilediğini söyledi. Özellikle sektör için hayati öneme sahip elektronik bileşenlerde tedarik sorunu yaşandığına dikkat çeken Aoun, “Bursa’da ürettiğimiz Yeni Clio, Clio E-tech ve Mégane Sedan’da ve Mekanik Fabrikamızda en son teknolojileri kullanıyoruz. Bu da fabrikamızı yüksek hacimli elektronik bileşenlere ihtiyaç duyan başlıca üretim tesislerinden biri haline getiriyor” dedi. Tedarik sıkıntısı nedeniyle üretim programında bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldıklarını belirten Aoun, 15-22 Mart tarihleri arasında Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretime kısa bir süreliğine ara verileceğini duyurdu. Aoun, verilecek kısa aradan sonra üretime planlandığı gibi devam edeceklerini ve piyasadaki oluşabilecek durumlara göre planlarını tekrar revize edebileceklerini belirtti.

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