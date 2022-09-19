Oya abla yeni uyandı! "6’lı Masa’nın altından Susurluk’un hayaleti çıktı"

T24'te yazan Oya Baydar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Susurluk zanlılarından Sedat Edip Bucak hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

"Cumhur İttifakı reisleri 6’lı masanın altında kim var, HDP mi, PKK mi, FETÖ mü diye merak ediyor, daha doğrusu HDP’nin oluğundan emin görünüyorlardı ya, soru cevaplandı. Meğerse Masa’nın altında Susurluk’un hayaleti varmış" diyen Baydar, "Faili meçhullerden siyasî manipülasyonlara, darbelerden provokasyonlara, siyasî suikastlerden partilerin içlerindeki tepişmelere kadar, siyaset sahnesinde olup bitenleri takıntılı bir şekilde derin devlet aklına ve o aklın emrindeki illegal yapılara bağlayan ben bile bunu düşünemezdim." ifadelerini kullandı.

Susurluk'un zihniyetiyle değil elebaşlarıyla halen işbaşında olduğunu savunan Baydar, "Şaşırdığım bu değil, beni şaşırtan Susurluk hayaletinin 6’lı Masa’nın altına saklanmış olması." diye yazdı.

Akşener'in ziyaret ettiği Bucak için, "Susurluk'un sembolü" diyen Oya Baydar, şunları yazdı:

"6’lı Masa üyelerinden İYİP Başkanı Meral Akşener memleketi turlarken parti kurmaylarıyla birlikte Şanlıurfa’ya da uğramış. Esnaf ziyareti yapıp kebap yemekle yetinmemiş, soluğu Bucak aşiretinin reisi Sedat Bucak’ın yanında almış. Medyada pek dostane fotoğrafları çıktı. Bucak’a, Urfa’dan birinci sıradan milletvekilliği vaat edildiği, kendisinin daha fazlasını istediği de sızan bilgiler arasında.

25 yıl önce yaşanan Susurluk kazasını/olayını/skandalını bilmiyor, hatırlamıyorsanız, “Bunda ne var! Urfa’dan milletvekili çıkarmak isteyen bütün partilerin yolu yüzbini aşkın nüfuslu korucu Bucak aşiretine düşer” diyebilirsiniz. Ancak bilenler bilmeyenlere, hatırlayanlar hatırlamayanlara anlatsın: Yirmi beş yıl önce Türkiye’yi sarsmış, derin devlet çetelerini, Türk Gladyo’sunu, faili meçhul cinayetlerin asli faillerini ortaya sermiş, yakın tarihin en büyük, en yaygın kitle protestolarından biri olan “sürekli aydınlık için bir dakika karanlık” eylemine neden olmuş, “mafya-devlet-siyaset” üçgenini açığa çıkarmış 3 Kasım 1996 tarihli Susurluk olayının baş aktörlerinden biri, kazadan tek sağ kurtulan TBMM 19., 20., 21. dönem milletvekili Sedat Bucak’tır. Bucak, Ülkücü Mafya liderliğinden derin devletin baş tetikçiliğine terfi ettirilen Abdullah Çatlı ile birlikte dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın merkezinde bulunduğu illegal aparatın en nüfuzlu ve her daim korunan üyelerinden biridir.

Bu silahlı terör örgütünü kurmak ve yönetmekle yargılanan sanıklar, mahkemelerde kendilerine yöneltilen sorulara “devlet sırrı” diyerek cevap vermekten imtina etmişlerdir. Evet, devlet sırrıydı, çünkü örgüt başlangıcında PKK’ye karşı mücadele amacıyla OHAL döneminde asker-sivil odakların kararıyla kurulmuştu. 1990’ların bini aşkın faili meçhul cinayeti bu devlet stratejisinin sonucuydu. Dönemin ünlü katillerinden “Yeşil” lakaplı Mahmut Yıldırım’dan İbrahim Şahin’e, Korkut Eken’den JİTEM’cilere tümü, bir şekilde Özel Harekat Dairesi’ne, oradan Ağar’ın başında bulunduğu İçişleri Bakanlığı’na bağlanıyordu."

Akşener'e seslendi: Terörle arana mesafe koy

Daha önce PKK yanlısı sözlerle gündeme gelen Oya Baydar, yine bir şekilde konuyu HDP'ye getirdi, ancak yazısının bitirirken Meral Akşener özelinde tüm 6'lı masa liderlerine dikkat çeken bir çağrı yaptı. Baydar şu ifadeleri kullandı:

Meral Akşener ile Sedat Bucak’ın Şanlıurfa buluşması konusunda İYİP’den yapılan açıklamada, bunun bir dost ziyareti olduğu, “eski günlerden sohbet edildiği” bildiriliyor. Akşener ve Bucak’ın aynı dönemde milletvekilliği yaptıkları hatırlatılıyor.

Sayın Akşener akıllı, kararlı, hesaplı olduğu kadar deneyimli de bir siyasetçi. Susurlukçu ve korucu aşireti reisi Sedat Bucak’ın toplumun hafızasında nasıl bir yeri olduğunu bilmemesi imkânsız. Sadece dönemin esas mağduru Kürtlerin hafızasında değil, Susurluk’un ardından günlerce ışıklarını yakıp söndüren, sokaklarda, meydanlarda toplanıp “temiz devlet” çağrısı yapan, derin çeteleri protesto eden milyonların hafızasında da…

Bu göstere göstere buluşmanın hangi amaca hizmet ettiğini; son zamanlarda epeyce nazik dengeler üzerine oturan 6’lı Masa’ya güveni ne ölçüde sarsacağını, bu türden adımlarla iktidarın tuzağından kaçınmanın nasıl mümkün olacağını sormak biz yurttaşlara düşüyor. Sayın Akşener seçimler öncesinde Kürtlere, 1990’ları unutmayın, “geliriz haa!” mesajı mı vermek istiyor? Kendi kitlesine, 1990’lardaki zihniyetinden ve bağlaşıklarından kopmadığını mı göstermek istiyor? Yoksa bizlere; bu ülkenin demokratlarına, özgürlükçülerine, barışçılarına gözdağı vermek mi amacı?

Her ne olursa olsun, kendisine “Terörle aranıza mesafe koyun” diye seslenmenin zamanıdır.

(...)

Bir CHP milletvekili, kendisine yöneltilen “HDP’den bakan olur mu?” sorusuna “olur” cevabı verdiği için Masa’yı sallamakla suçlanıyor. (Ne diyecekti! Meclis’in her türlü yasallığa sahip üçüncü partisi için Anayasa’yı çiğneme pahasına “hayır, olamaz” mı diyecekti!) Sonra, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu, Susurluk’un hayaletinin masaya musallat edilmesine sesini çıkaran yok.

Şimdi bana da “Aman 6’lı Masa’yı yıpratma” diyenlerin, hatta her zamanki gibi hakaret edenlerin çıkacağını biliyorum. Oysa ben yıpratmak değil, tam da Susurluk zihniyetinin tasallutundan korunmaları için uyarıyorum.

“6’lı Masa’nın amacı ikinci yüzyılda Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak, demokrasiyi inşa etmektir” diyenlere, demokrasi Susurluk zihniyetiyle, Susurlukçularla, faili meçhullerle bağdaşmaz, kendinizi koruyun, diye naçizane sesleniyorum.

Üstelik Susurluk’un, ölenler hariç aynı aktörlerle piyasaya çıktığı şu günlerde...