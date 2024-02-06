“Oy yok ise hizmet de yok” bakışı, CHP’ye yakışır!
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "“Oy yok ise hizmet de yok” bakışı, CHP’ye yakışır!" başlıklı yazısı...
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
Cumhurbaşkanı Cumartesi günü Hatay’da idi..
7275 konutu, bir yıl önce yaşadığımız 6 Şubat 2023 depreminde evleri yıkılan hak sahiplerine teslim etti..
Aynı gün, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi, deprem sonrasında hızla yapılıp bitirilerek, hizmete alındı..
Depremden hemen üç ay sonra da Defne Devlet Hastanesi hızla yapılıp hasta kabulüne başlamıştı.
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, pazar günü Gaziantep’te idi..
10 bin 90 konutu hak sahiplerine teslim etti. Gaziantep Şehir Hastanesi’ni açtı..
Pazartesi merkezi yönetimin görevleri için Ankara’da..
Salı günü, inşallah depremin merkezi olan Kahramanmaraş’ta olacak. Hak sahiplerine konutlarını teslim edecek....
Çarşamba günü Şanlıurfa’da..
Perşembe günü Adıyaman’da..
Cuma günü de Elazığ’da..
İsteyen istediği pencereden baksın..
Hatay, depremde en fazla vefatın yaşandığı ilimiz..
CHP’li belediye tarafından yönetiliyor..
Ama Cumhurbaşkanı, AK Partili belediye başkanlarının olduğu bir ilden değil, CHP’li belediye başkanının olduğu ilden, deprem konutlarını teslime başlıyor..
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