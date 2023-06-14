Oy oranı verdi! Fatih Erbakan'dan bomba CHP tahmini

Siyaset gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbakan, CHP'de yaşanan üstü örtülü genel başkanlık savaşına değindi.

"Kılıçdaroğlu'nun gitmesini isteyen muhalefetin bir yerde haklılık payı var ancak Kılıçdaroğlu da gitse başka birisi de gelse, CHP'nin milletimizden destek bulamayacağı bu seçimlerde bir kez daha ortaya çıkmıştır." tespitini aktaran Erbakan, CHP'nin genetik özelliklerinden dolayı Türkiye'de iktidar olmasının mümkün görünmediğini belirterek, şöyle devam etti:

Bütün çalışmalarına, bütün muazzam bütçelerine kendi genel başkanlarını cumhurbaşkanı adayı yapmalarına rağmen yüzde yine 25’i geçememişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi genetik özellikleri nedeniyle milletimizin teveccühüne mazhar olamamaktadır. O nedenle bundan sonra kim gelirse gelsin yine başarılı olması, iktidar olması, hatta yüzde 25’i geçebilmesi mümkün değildir. 14 Mayıs seçimlerinde bu gerçek bir kez daha ortaya çıkmıştır.