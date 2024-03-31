  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Oy kullanmaya gitti hastanelik oldu
Gündem

Oy kullanmaya gitti hastanelik oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-31 13:40:00 -
Oy kullanmaya gitti hastanelik oldu

Erzincan'da o kullanmak için Osmangazi İlköğretim Okulu'na oy vermeye giden bir vatandaş merdivenden düştü.

Erzincan’da bir vatandaş oy kullanmak için gittiği okulda merdivenden düşerek yaralandı.

Olay, saat 13. 00 sıralarında Barbaros Mahallesindeki Osmangazi İlköğretim Okulunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oyunu kullanan bir vatandaş okuldan çıkışta merdivenlerde ayağının takılması üzerine düşerek yaralandı. Okulda görevli kolluk kuvvetlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla vatandaş Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Koltuk değnekleriyle sandık başına! 112 yaşındaki Güllü Nine örnek oldu
Koltuk değnekleriyle sandık başına! 112 yaşındaki Güllü Nine örnek oldu

Gündem

Koltuk değnekleriyle sandık başına! 112 yaşındaki Güllü Nine örnek oldu


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seçimden ilginç manzara! Bakın oy kullanmaya nasıl gitti
Seçimden ilginç manzara! Bakın oy kullanmaya nasıl gitti

Gündem

Seçimden ilginç manzara! Bakın oy kullanmaya nasıl gitti

Bakan Yılmaz Tunç oyunu kullandı
Bakan Yılmaz Tunç oyunu kullandı

Gündem

Bakan Yılmaz Tunç oyunu kullandı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23