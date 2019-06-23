Oy kullanmaya giderken öldü!
İstanbul seçimleri için oy kullanmak üzere Samsun'dan otobüse binen Mehmet Karakoç, bir süre sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.23 Haziran 2019 Pazar 11:08
Samsun'un Bafra ilçesinde dün akşam 21.00 sıralarında İstanbul'da ikamet eden Mehmet Karakoç (68) gezmek için Samsun'un Bafra ilçesine geldi.
Otobüste kalp krizi geçirdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için oy kullanmak üzere İstanbul'a gitmek için yolcu otobüsüne binen Mehmet Karakoç, otobüsteki koltuğuna oturduktan bir süre sonra otobüs hareket ettiği sırada koltuktan düştü. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Mehmet Karakoç Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hastane yolunda hayatını kaybetti
Ancak Karakoç'un hastaneye gelmeden öldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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