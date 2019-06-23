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Oy kullandıktan sonra kabusu yaşadılar! 1 ölü

İstanbul'un Arnavuıtköy ilçesinde oy kullanmaktan dönen yaşlı çiftin otomobili tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

23 Haziran 2019 Pazar 14:05
Oy kullandıktan sonra kabusu yaşadılar! 1 ölü

İstanbul Arnavutköy’de oy kullanmaktan dönen içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada sürücünün eşi hayatını kaybederken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Arnavutköy Çilingir Köyü Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cafer Erdem(80) ve Emine Erdem (78) oy kullandıktan sonra 34 UPR 52 plakalı araçlarına binerek evlerine doğru yola çıktılar. Cafer Erdem yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak, tarlaya daldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan Emine Erdem'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Eşi Cafer Erdem ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza alanına dubalar koyarak kazayla ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Savcısının incelemeleri ardından yaşlı kadının cansız bedeni cenaze aracına konularak kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yol üzerinde kısa süreli trafik oluşurken, aracın kaldırılması sonucu trafik normal seyrine döndürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 14:05
  1. İstanbul
  2. Arnavutköy ilçesi
  3. trafik kazası
  4. ölü ve yaralı var
  5. Emine Erdem
  6. Cafer Erdem

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  • SerdarSerdar20 dk önce
    Evet bu yaşlı çiftin vebalide seçimi hukuksuz iptal edenlerin hesap defterine yazılmıştır ALLAH'IN İZNİYLE

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