Oy beklentisini açıkladı! İyi Parti İstanbul adayı Buğra Kavuncu sandığa gömüleceğini itiraf etti

Gazete Duvar'ın YouTube kanalına konuk olan İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, 14-28 Mayıs seçimleri sonrası yaşananların 31 Mart seçimlerine dönük 'hür ve müstakil' katılma kararlarında etkili olduğunu vurgulayarak, seçimde yakalamak istedikleri başarı oranını açıkladı.

İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, hedeflerini anlattı. Kavuncu, "2019'da ve 2023'te aldığımız oylar bir ölçüdür. Bunları önümüze alıp değerlendireceğiz" dedi.

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2019'da CHP ile yapılan ittifaka değinen İYİ Partili Kavuncu, "Bizi ittifakken rakip yapan asıl unsur, çalışmaların iktidar olmaya yetmediğini görmemiz oldu. Türkiye'nin üçüncü bir alternatife ihtiyacı var. Bizim ittifakımız İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı muvaffak kılmak, geleceğe taşımak için yapılmış bir ittifak değildi. Biz bir siyasi partiyiz ve sayın Ekrem İmamoğlu siyasette olduğu müddetçe kendimizi ona göre ayarlayacak değiliz" dedi.

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Üçüncü bir seçenek olduklarına dikkat çeken Kavuncu, sözlerini şöyle sürdürdü; "Elimizdeki anketlerde Yavaş ve İmamoğlu öndeydi. Bu seçimi riske atmak istemedik. Bu iki ismin yardımcı olmasına yönelik teklif Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelmişti. Masaya döndüğümüzde gördüğümüz farklı oldu. Bize anlatılanla gördüğümüz manzara birbirinden ayrıydı. Bugünse kendi yolumuzda yürüme kararı aldık."

'Kaybettiren' ya da 'kazandıran' aday olmadıklarını aktaran Kavuncu, "Kendi yolumuzu çizmemiz kadar doğal bir şey olamaz. Derdimiz Ekrem İmamoğlu'na kazandırmak ya da kaybettirmek değil" ifadelerini kullandı.