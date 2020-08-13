Oxford'un koronavirüs aşısı için fiyatı açıkladılar
Oxford Üniversitesinin koronavirüse karşı geliştirdiği aşının Arjantin ve Meksika'da üretileceği belirtildi.
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, basın toplantısında yapmış olduğu konuşmada Oxford Aşı Grubu ile Jenner Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen ve 3. test aşamasında bulunan aşı adayının Arjantin ve Meksika'da üretileceğini ifade etti.
Fiyatı 3-4 dolar arasında olacak
Aşı fiyatı hakkında da bilgi veren Fernandez 3 ila 4 dolar arasında bir rakamın sözkonusu olduğunu belirtti.