Belediye başkanlarının AK Parti’ye katılmasının siyasette tartışmalara yol açtığını belirten Sabah yazarı Mahmut Övür, bu geçişlerin siyasi etkisinin henüz net olmadığını söyledi. Övür, söz konusu katılımların AK Parti’ye katkı sağlayıp sağlamayacağının ve toplumsal karşılığının merak edildiğini ifade etti.

Mahmut Övür, bugünkü yazısında şunları aktardı: “Sanıyorum sadece bizde değil dünyada da böyle bir örnek yok. Siyaset bilimciler mutlaka araştırmalı. Sevgili Gaffar Yakınca bu durumu kavimler göçüne ya da iç savaşların yarattığı göç dalgasına benzetiyor ve ‘Başkanlar Göçü’ olarak niteliyor. Gerçekten bu geçişler klasik parti değiştirmelere benzemiyor. Şu tabloya bakın; kendilerini ‘yeni nesil siyasetçi’ olarak niteleyen İmamoğlu-Özgür Özel ikilisinin yönettiği CHP ve Yeni Parti'den tam 46 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Aralarında 4 büyükşehir belediye başkanı da var: İzmir Cemil Tugay, Aydın Özlem Çerçioğlu, Tekirdağ Candan Yüceer, Antalya Büşra Özdemir... Hepsi de klasik CHP'li ve bazıları üç-dört dönem CHP milletvekilliği de yapmış. Bunlara Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı da eklemek gerekiyor. Bu geçişler hiç de basit bir parti değiştirme olayı değil. Bir sosyolojik değişime de işaret ediyor. Çünkü sadece CHP ve Yeni Parti'den değil, her partiden geçiş var. Son rakam 117... Kulislerde başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras olmak üzere birçok belediye başkanının da geçeceği konuşuluyor. İşin ilginç tarafı, aynı zaman diliminde çok sayıda farklı partilerden milletvekili de AK Parti'ye geçiyor. Muhalefet cephesi paramparça ve geçişler durdurulamıyor. Bu tablo, Özgür Özel'in ‘Hain oğlu hainler’ ya da ‘Dosyaları var, siyasi baskı görüyorlar’ yaklaşımıyla açıklanamaz. Buna kendi partilileri bile inanmıyor. Peki ne oluyor, bunca insan neden parti değiştiriyor? Kendi partilerindeki kaos, yolsuzluklar, hizipçilik ya da hizmet beklentisi gibi birçok neden sayılabilir. Ama bütün bunlar da bu büyük geçişi açıklamaya yetmiyor. Herhalde siyasette ve sosyolojide henüz göremediğimiz büyük bir değişim dalgası yaşanıyor. Dipten gelen bir dalga bu. Bu dalganın AK Parti'ye yönelmesinin görünmeyen asıl nedeni ise Başkan Erdoğan'ın küresel liderliği, milli ve yerli duruşu ve cumhuriyet ile demokrasiyi buluşturma çabası. Başkanlar bunu açıkça söylemeseler de arka planda böyle bir gerçek var. Muhalefet böyle siyaset üretmeden devam ederse geçişler sosyolojiyi de kapayacak. Bunu da ilk seçimde göreceğiz.”