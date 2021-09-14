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Yerel Ovacık'ta korkutan yangın!
Yerel

Ovacık'ta korkutan yangın!

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında başlayan örtü yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 19:46:00 -
Ovacık'ta korkutan yangın!

Tunceli Valiliği'nde yapılan açıklamada, Otlubahçe köyü bölgesinde dün örtü yangını çıktığı hatırlatıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin bugün sabah erken saatlerde bölgeye intikal ettiği aktarılan açıklamada, "Ancak alana karadan müdahalenin zor olması sebebiyle havadan müdahale talebinde bulunulmuştur. Yangına havadan müdahale etmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımızca 2 yangın söndürme helikopteri görevlendirilmiş olup havadan müdahaleye de başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, sosyal medya üzerinden oluşturmaya çalışılan "algı yanıltmalarına" itibar edilmemesi istendi.

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