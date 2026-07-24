Oulai Fiorentina’da sahne aldı! İlk maçında taraftarı büyüledi
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Trabzonspor’dan Fiorentina’ya transfer olan Christ Oulai, İtalyan ekibiyle çıktığı ilk maçta dikkatleri üzerine çekti. Fildişi Sahilli genç futbolcu, Gubbio karşısındaki hazırlık mücadelesinde sergilediği performansla mor-beyazlı taraftarlardan tam not aldı.
Trabzonspor’dan bonuslarla birlikte 30 milyon euroyu bulabilecek bonservis bedeliyle Fiorentina’ya transfer olan Christ Oulai, yeni takımındaki ilk maçına çıktı.
20 yaşındaki futbolcu, hazırlık karşılaşmasında sahaya çıkar çıkmaz enerjisi, özgüveni ve oyun içindeki etkisiyle öne çıktı.
FIORENTINA TEK GOLLE KAZANDI
Fiorentina, Gubbio ile oynadığı hazırlık maçından 1-0 galip ayrıldı.
İtalyan ekibine galibiyeti getiren gol, 45. dakikada Gudmundsson’un penaltı vuruşuyla geldi.
OULAI’DEN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS
Karşılaşmada forma giyen Christ Oulai, ilk maç olmasına rağmen sahaya kısa sürede uyum sağladı.
Fildişi Sahilli oyuncunun top kullanımı, mücadele gücü ve hücum bağlantılarındaki etkisi Fiorentina taraftarının dikkatini çekti.
TARAFTARDAN TAM NOT ALDI
Maçın ardından sosyal medyada Oulai için çok sayıda övgü dolu yorum yapıldı.
Fiorentina taraftarları, genç futbolcunun ilk görüntüsünün yeni sezon adına umut verdiğini belirtti.
İTALYA’DA OULAI RÜZGARI
İtalyan futbol kamuoyunda da Christ Oulai’nin performansı konuşulmaya başlandı.
Fiorentina’nın resmi sosyal medya hesaplarında maç sonu paylaşımlarında genç oyuncuya özel yer verilmesi de dikkat çekti.
YENİ SEZON ÖNCESİ GÜÇLÜ MESAJ
Oulai, Fiorentina formasıyla çıktığı ilk maçta yalnızca yeni takımına alışma sürecinde olmadığını, aynı zamanda forma rekabetine hazır olduğunu da gösterdi.
Genç futbolcunun bu başlangıcı, yeni sezon öncesi Fiorentina’da en çok merak edilen isimlerden biri haline gelmesine neden oldu.