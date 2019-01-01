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"ÖTV ve KDV düzenlemesi sektöre katkıyı devam ettirecek"

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi Ali Haydar Bozkurt:- "ÖTV ve KDV düzenlemesinin 2019 yılının ilk 3 ayında da devam edecek olması sektörümüze olan olumlu katkıyı devam ettirecektir"- "Ocak ayında da aralık ayı fiyatlarıyla bu kampanyaya destek vermeyi sürdüreceğiz. Kuşkusuz bu sayede bazı markalardaki mevcut stoklar eriyecek ve aynı zamanda satın almada tüketici lehine pozitif yararlar ortaya çıkacaktır"

01 Ocak 2019 Salı 14:06
"ÖTV ve KDV düzenlemesi sektöre katkıyı devam ettirecek"

İSTANBUL(AA) - Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, ÖTV ve KDV düzenlemesinin 2019 yılının ilk 3 ayında da devam edecek olmasının, sektöre olan olumlu katkıyı devam ettireceğini bildirdi.

Bozkurt, ÖTV ve KDV düzenlemesinin 3 ay daha uzatılmasına ilişkin yazılı açıklamasında, kasım ayının başında yürürlüğe giren ÖTV indirimi ve KDV düzenlemesinin sektörün olumlu katkılar yaptığını belirtti.

Zor bir dönemden geçerken böyle bir uygulamanın devreye alınmasının hem sektörü hem de otomobil ve ticari araç almayı düşünenleri oldukça memnun ettiğini kaydeden Bozkurt, ÖTV ve KDV düzenlemesinin 2019 yılının ilk 3 ayında da devam edecek olmasının, sektöre olan olumlu katkıyı devam ettireceğini vurguladı.

Bozkurt, şunları kaydetti:

"Toyota olarak ÖTV ve KDV düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden önce ekim ayında tüketicilerimiz lehine olan indirim kampanyamızı devreye almıştık. Ocak ayında da aralık ayı fiyatlarıyla bu kampanyaya destek vermeyi sürdüreceğiz. Kuşkusuz bu sayede bazı markalardaki mevcut stoklar eriyecek ve aynı zamanda satın almada tüketici lehine pozitif yararlar ortaya çıkacaktır. 2019 yılının sadece bizim için değil tüm sektör için çok hassas bir sene olmasını bekliyoruz. Sektör olarak bugüne kadar her zaman bardağın dolu tarafına bakmaya gayret gösteren bir yaklaşım içinde olduk.

2018 yılının son aylarına geldiğimizde pazarın gidişatını öngörmekte zorluk çekiyorduk ve bazı önlemler alma gerekliliği ortaya çıkmış durumdaydı. Bunları düşünürken ÖTV ve KDV ile ilgili düzenleme tam zamanında geldi. Otomobil piyasasının hareket beklediği kasım ve aralık aylarında, bu indirimlerin çok olumlu katkısı oldu ve hatırı sayılır bir canlanma yaşandı. Şimdi bu düzenlemenin 3 ay daha devam edecek olmasıyla birlikte sektörümüzdeki bu canlanmayı 2019 yılının ilk çeyreğinde de görmeyi bekliyoruz.

Süresi üç ay daha uzatılan hurda teşviki ve engelliler için matrahlardaki değişim ile birlikte yüksek miktardaki vergi yükünün düzenlenmesiyle birlikte piyasanın hareketlenmesi kaçınılmaz olacaktır. Böylelikle toplam araç satışından elde edilen vergi oranı da artış gösterecektir. Bu düzenlemeleri kalıcı hale getirecek bir vergi sisteminin gelmesi ise hem sektörü hem de müşterileri rahatlatacak bir gelişme olacaktır."


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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 14:06
  1. otomotiv
  2. ÖTV ve KDV düzenlemesi

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