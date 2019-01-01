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"ÖTV indiriminin sürmesi, tüketiciye verilen önemli destek"

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş:- "31 Mart 2019'a kadar uzatılan ÖTV indiriminin devam etmesini sektör olarak büyük bir memnuniyetle karşıladık"- "İndirimin sürmesi, sektör oyuncularına olduğu gibi tüketiciye de verilen önemli bir destektir"

01 Ocak 2019 Salı 14:26
"ÖTV indiriminin sürmesi, tüketiciye verilen önemli destek"

İSTANBUL (AA) - Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, 31 Mart 2019'a kadar uzatılan ÖTV indiriminin devam etmesini sektör olarak büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "İndirimin sürmesi, sektör oyuncularına olduğu gibi tüketiciye de verilen önemli bir destektir." ifadesini kullandı.

Çağdaş, ÖTV ve KDV düzenlemesinin 3 ay daha uzatılmasına ilişkin yazılı açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamaları ile 31 Mart 2019'a kadar uzatılan ÖTV indiriminin devam etmesini sektör olarak büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

İndirimin sürmesinin sektör oyuncularına olduğu gibi tüketiciye de verilen önemli bir destek olduğunun altını çizen Çağdaş, "Hükümetimize teşekkürü bir borç biliriz. Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden otomotivde, kasım-aralık aylarında, tam zamanında yapılan ÖTV ve KDV indirimi ile sektörün çarkları dönmeye devam etti. Bu iki ayda verilen destek ile gerçekleşen ek satışlar sayesinde devletin vergi kaybı da önlenmiş oldu.

Enflasyonla Topyekun Mücadele kapsamında katkımızı 2019 yılında da sürdüreceğiz. En uygun fiyatlar ile müşterilerimize otomobil sahibi olma imkanı sunmaya devam edeceğiz. Güçlü ekonomi ve güçlü bir Türkiye için, sektörün öncü şirketlerinden biri Renault Mais olarak ülkemiz yararına üzerimize düşeni yapmak en büyük önceliğimiz. Hükümetimizin ekonomik istikrar ve güven ortamına yönelik aldığı her karara destek vermekten gurur duyacağız." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 14:26
  1. ÖTV indirimi
  2. Renault Mais

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