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Ekonomi ÖTV indirimi ne kadar olacak? ÖTV indirimi ne zaman?
Ekonomi

ÖTV indirimi ne kadar olacak? ÖTV indirimi ne zaman?

Araçlarda ÖTV indirimi mi var? Araç almak isteyenler ÖTV indirimi yapılmasını bekliyor. Geçen yıllarda yapıldığı gibi yeniden araç alımlarında ÖTV indirimi yapılması hem esnafı hem piyasaları rahatlatacağı söyleniyor. Peki ne kadar ÖTV indirimi olacak? ÖTV indirimi var mı? ÖTV’ye indirim mi geliyor? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 11:00:00 - 2021-07-23 11:01:39
ÖTV indirimi ne kadar olacak? ÖTV indirimi ne zaman?

TESK Genel Başkanı Palandöken katılığı bir televizyon programında ÖTV indirimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Palandöken, "Piyasanın canlanması için ÖTV indirimi şart. 5 -6 yıl önce indirim yapıldı. Gerçekten araçlar yenilendi." ifadelerini kullandı. Yapılması beklenen indirimin devlete bir zararı olmayacağını söyleyen Palandöken," ÖTV'nin alınmasının Hazine'ye de bir zararı olmayacak. Yan sanayi gelişecek. İstihdamda da artış olacak. " dedi. Yüzde 50'nin üzerinde indirim talep edeceklerini söyleyen Palandöken, "Hem istihdam hem de ekonomi canlanacak." dedi.

TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, binlerce kişinin, yaşları nedeniyle başta ticari araçlar olmak üzere araçlarını yenileyeceklerini belirterek, "Piyasaların canlanması için ticari araçlar başta olmak üzere tüm araçlar için ÖTV indirimi yapılmalı. Bankalar da taşıt kredilerinde elini taşın altına koyarak faizlerde indirim yapmalı." ifadelerini kullandı.

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Ekonomi

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