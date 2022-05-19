‘Oturun oturduğunuz yerde’ Hazal Kaya’nın ‘küf’ davasında karar çıktı

Toplum ahlakını bozan Aşk-ı Memnu dizisiyle adını duyuran ve oynadığı ahlakdışı dizilerle bilinen Hazal Kaya’nın ev sahibi ile girdiği ‘küf’ davasında mahkeme kararını verdi.

Hazal Kaya, küf kokusu nedeniyle evini kiralamaktan vazgeçtiği Doç. Dr. Ruhet Genç ile karşılıklı açtıkları davalar mahkeme tarafından reddedildi.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, oyuncu Hazal Kaya, Ali Atay’la evlenmeden önce Göktürk’te bir ev kiralamıştı. İddiaya göre evde ağır bir küf kokusu fark eden oyuncu, durumu ev sahibine bildirmişti. Ev sahibi olan Dr. Ruhet Genç oyuncunun talebine olumlu yaklaşmayınca, Hazal Kaya kira sözleşmesini feshetmişti.

Peşin ödediği parayı geri alamayan Hazal Kaya 230 bin liralık icra takibi başlattıktan sonra Dr. Ruhet Genç’in malvarlığına haciz konuldu.

Ev sahibi Dr. Ruhet Genç, kendisini mağdur ettiği iddiasıyla Hazal Kaya’ya 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ünlü oyuncuda karşılık olarak Genç’e 200 bin liralık karşı dava açtı. Karar duruşmasında mahkeme, gerekçesini sonradan açıklamak üzere karşılıklı davaları reddetti.