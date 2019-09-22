0553 313 94 23

Oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri HDP'lilere tepki gösterdi

Çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakır anneleri, binaya giren partililere "20 gündür burada oturuyoruz umurlarında değil." diyerek tepkilerini gösterdiler.

22 Eylül 2019 Pazar 13:54
Oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri HDP'lilere tepki gösterdi

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP il binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin, evlatlarına kavuşma ümidiyle başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Oturma eyleminde yer alan anneler, il binasına giren HDP'lilere, "20 gündür burada oturuyoruz umurlarında değil." diyerek tepki gösterdi.

Aileler, "Susma sustukça sıra gelecek.", "Kahrolsun PKK." sloganları attı.

Güvenlik güçlerinin sakinleştirdiği ailelerden oğlu Vedat için eyleme katılan baba Şehmus Kaya da HDP il binasının penceresine ay yıldız desenli şal astı.

"Annelerin bu zulme 'dur' deme zamanı geldi, geçiyor"

Konya'dan gelerek 16 yaşındaki kızı Yasemin için oturma eylemine katılan anne Yıldız Ballı da tepkisini şöyle dile getirdi:

"Selahattin Demirtaş, 'Anamızsınız, bacımızsınız, kardeşimizsiniz.' diyor. Nerede bu kardeşlik, bacılık? Analar, bacılar, size sesleniyorum. Bu evlatları öyle kolay şartlarda büyütmedik. Annelerin bu zulme 'dur' deme zamanı geldi, geçiyor. Yeter artık yüreğimiz yanıyor. Evladı kaçırılan herkese söylüyorum. Bizlere destek verin. Sizler de buraya gelseniz çocuklarımızı oradan getiririz."

Yeğeni için eyleme katılan Muhittin Avunan ise "En büyük Kandil burasıdır. Polisimize, askerimize silah sıkanlar bunlardır." iddiasında bulundu.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 13:54
  1. Konya
  2. Diyarbakır
  3. DİYARBAKIR
  4. HDP İl binası
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye KOBİ alanında dünyaya örnek oluyor
    1. Türkiye KOBİ alanında dünyaya örnek..
    2. TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın..
    3. 'İmdat butonu' TEKNOFEST'te kadınlara..
    4. Liseliler 'Seydi' ile üretime katkıda..
    5. 'Keşmir'de amaç bölgenin nüfus..
    6. Antalya'nın dünyaca ünlü pilajındaki..
    7. Ukrayna'da 'Türk rüzgarı' enerjisi
    8. THY ve AnadoluJet yurt içi uçuş..
    9. ALES sınavı tamamlandı
    10. Fenerbahçe'den Rodrigues'in..
    11. Aşı gribe bağlı ölümlere karşı..
    12. ABD'den kritik adım! Devreye soktular
    13. Oturma eylemi yapan Diyarbakır..
    14. Başkan Erdoğan’dan Bülent Arınç’a..
    15. 'Hayırseverlerin mağazası'nda ürünler..
    16. Çiftçilere 200 milyon metrekare Hazine..
    17. Konya'da oturan 57 yaşındaki vefakar..
    18. Davutoğlu ekibi Karadeniz’e gözünü..
    19. Bomba iddia! Karamollaoğlu'ndan..
    20. 'Aramco saldırısında İran'a yönelik..
    21. Nehir üzerinde inşa edilen platformdan..
    22. Türk otomotiv firmaları Automechanika..
    23. Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı
    24. Çeltik üreticilerinin ilkel..
    25. Foyası ortaya çıkan İmamoğlu, torpil..
    26. Elektrik akımına kapılan kişi hayatını..
    27. İYİ Parti'den CHP'ye rest!
    28. Afganistan'da patlama! Ölü ve..
    29. Kandıra Gıda İhtisas OSB faaliyete..
    30. Dünya şampiyonu antrenör yeni..
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı