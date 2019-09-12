Oturma eylemi yapan acılı anne hastaneye kaldırıldı Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan acılı annelerden Saliha Edizer, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da Hacire Akar'ın dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta HDP'nin il binası binası önünde başlattığı oturma eylemini sürdüren acılı annelerden Saliha Edizer, ağıt yakarken fenalaştı ve hasteneye kaldırıldı. Diyarbakır'da kayıp çocukları için HDP il binası önünde nöbet tutan acılı annelerden Saliha Edizer, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan 19 yaşındaki oğlu Yakup için ağıt yakarken fenalaşıp bayıldı. Apar topar hastaneye kaldırıldı Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından acılı anne, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma hastanesine götürüldü. Saliha Edizer'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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