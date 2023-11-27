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Gündem ‘Oturduğumuz yerde bu iş olmuyor’: Alev Alatlı’dan Türkler ve Erdoğan için şok çıkış...
Gündem

‘Oturduğumuz yerde bu iş olmuyor’: Alev Alatlı’dan Türkler ve Erdoğan için şok çıkış...

Yeniakit Publisher
2023-11-27 16:51:00 -
‘Oturduğumuz yerde bu iş olmuyor’: Alev Alatlı’dan Türkler ve Erdoğan için şok çıkış...

Yazar Alev Alatlı, "Sen bakma bize bile, bize bile Filistin’de bu kadar ağır bir şekilde ölen çocukların ahlaki tarafı dokunmuyor kızım" dedi.

 

Yazar Alev Alatlı ile yapılan söyleşi şok etkisi oluşturdu. Alev Alatlı bu yüzyılın İblisinin çok yol katettiğini ifade etti. İşte Alev Alatlı’nın söyleşide ifade ettiği sözler:

 

“Şimdi bu şeyin içinde, hercümercin içinde iblis yol aldı. 
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Netanyahu İblis’tir. Hiç yolu yok. Varsa eğer bir modern gün şeytanı, o Netanyahu’nun ta kendisi, daha evvelde vardı.

Tam o şeytana göre bir durum, herkesin bir telden çaldığı, kızım şeytan kaosta gelir. 

Şu kaosa baksanıza, dünyanın üstündeki. 

Avrupa keza. Katiyen kendimizin kaosa düşmesine izin vermemeliyiz. 

Kıssadan hisse budur Türkiye için.

Şahsen beni çok mutlu ediyor, ki içlerinde bir şey olan insanlar var. 

Ama ben olarak, Alev Alatlı olarak, ben içlerinde bir şey olan insanlara aldırmıyorum. 

Göster bana. Yap, “Ay elimden geleni yaptım.”

Hiçbir şey ifade etmez. 

Elinden geleni değil olması gerekeni yapmak zorundasın bu dünyada. 

Yani ahlaki değerlere sahip çıkmamız lazım.

Kendimizin bizatihi sahip çıkması lazım.

Sen bakma bize bile, bize bile Filistin’de bu kadar ağır bir şekilde ölen çocukların ahlaki tarafı dokunmuyor kızım.

En iyisi biziz, bizde bile dokunmuyor.

O yas bayrağının belki de aşağı inmemesi lazımdı.

İkincisi, başka bir önemli tarafı daha var işin, caydırıcı olmayı bilmemiz lazım.

Oturduğumuz yerde bu iş olmuyor.

Allah’a çok şükür çık ters zamanlarda neyin ne olduğunu bilen bir şey var, kalbi öyle giden bir Cumhurbaşkanımız var, tamam.

Ama adama yardım lazım ve bu yardım halktan ve sizlerden gelecek.

Bir insan kendi başına ancak o kadar yapabilir. 

Ölmek zor değil, biz ölmesini bilen insanlarız, ama bu dünyaya yazıktır.

Türkler giderse bu dünyaya yazık olur, Türk Müslümanları giderse. 

Bir sorumluluğu var Türklerin, bence Türk Müslümanlarının bir sorumluluğu var, bildiğimiz için."

 

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