Oturduğu masayı unuttu! Karamollaoğlu'ndan ilginç çıkış

Karamollaoğlu, partisinin il başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Genişletilmiş İl Divanı Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Karamollaoğlu, “Şartların yeri geldiği zaman zor olduğunu ben de görüyorum. Ama bizi maalesef üzen, hayra vesile olur diye düşündüğümüz, Yeniden Refah Partisi'nin yaptığını yapamayız. İki günde çark edemeyiz. Yani hangi şartlardan dolayı böyle hızlı bir çark yaptılar onu bilmiyorum. Ama attıkları adımın, verdikleri kararın kendileri için faydalı olduğu kanaatinde değilim." iddialarında bulundu.

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