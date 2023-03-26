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Gündem Oturduğu masayı unuttu! Karamollaoğlu'ndan ilginç çıkış
Gündem

Oturduğu masayı unuttu! Karamollaoğlu'ndan ilginç çıkış

Yeniakit Publisher
2023-03-26 22:20:00 - 2023-03-26 22:21:03
Oturduğu masayı unuttu! Karamollaoğlu'ndan ilginç çıkış

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına rest çekip sonra geri oturduğu 6'lı masanın ortağı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi'ni hedef aldı.

Karamollaoğlu, partisinin il başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Genişletilmiş İl Divanı Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Karamollaoğlu, “Şartların yeri geldiği zaman zor olduğunu ben de görüyorum. Ama bizi maalesef üzen, hayra vesile olur diye düşündüğümüz, Yeniden Refah Partisi'nin yaptığını yapamayız. İki günde çark edemeyiz. Yani hangi şartlardan dolayı böyle hızlı bir çark yaptılar onu bilmiyorum. Ama attıkları adımın, verdikleri kararın kendileri için faydalı olduğu kanaatinde değilim." iddialarında bulundu.

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