Oturduğu koltuktan yıllardır kalkmayan Kılıçdaroğlu'ndan il yöneticilerine: Koltuk rahat diye...
Antalya'da partisinin il yöneticileri ile buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Masa güzel, koltuk güzel diye kalkmamazlık yapmayacaksınız." dedi.
Yeniakit.com.tr
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında defalarca seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il yöneticilerine, koltuklarınıza yapışıp kalmayın mesajı verdi.
Kılıçdaroğlu, Antalya'da "İktidara Hazırız-Büyük Örgüt" buluşmasına katıldı. CHP'nin yerel teşkilat yöneticilerine talimatlar veren Kılıçdaroğlu, "Yeni binalar alıyoruz, içi çok güzel. İlk söylediğim şey; inşallah içi bu kadar güzel diye dışarı çıkmamazlık etmezsiniz." dedi.
Adeta kendisini tarif etti!
Kullandığı ifadelerle adeta kendisinin koltuk bırakmama sebebini tarif eden Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
Masa güzel, koltuk güzel arkada iki fotoğraf var iki tane de bayrak, ne kadar güzel. Koyduk internete oh ne kadar güzel. Yok! Her birimizin alın teri dökmemiz gerekiyor.