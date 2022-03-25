Oturduğu koltuktan yıllardır kalkmayan Kılıçdaroğlu'ndan il yöneticilerine: Koltuk rahat diye...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında defalarca seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il yöneticilerine, koltuklarınıza yapışıp kalmayın mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu, Antalya'da "İktidara Hazırız-Büyük Örgüt" buluşmasına katıldı. CHP'nin yerel teşkilat yöneticilerine talimatlar veren Kılıçdaroğlu, "Yeni binalar alıyoruz, içi çok güzel. İlk söylediğim şey; inşallah içi bu kadar güzel diye dışarı çıkmamazlık etmezsiniz." dedi.

Adeta kendisini tarif etti!

Kullandığı ifadelerle adeta kendisinin koltuk bırakmama sebebini tarif eden Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Masa güzel, koltuk güzel arkada iki fotoğraf var iki tane de bayrak, ne kadar güzel. Koyduk internete oh ne kadar güzel. Yok! Her birimizin alın teri dökmemiz gerekiyor.