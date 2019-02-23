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Oturarak Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası vizesi aldı

- İtalya'yı 3-0 yenerek elemelerde 4'te 4 yapan milliler, Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi

23 Şubat 2019 Cumartesi 14:32
Oturarak Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası vizesi aldı

ANKARA (AA) - Oturarak Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki dördüncü maçında İtalya ile karşılaştı.

Hırvatistan'ın Porec kentinde gerçekleştirilen organizasyonda İtalya'yı 25-20, 25-22 ve 25-16'lık setlerle 3-0 yenerek 4'te 4 yapan ay-yıldızlı ekip, Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Türkiye, elemelerdeki son iki maçında Slovenya ve Çekya ile karşı karşıya gelecek.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 14:32
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  4. Oturarak Voleybol Milli takımı

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