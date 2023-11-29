Otoyolda ilginç kaza! Fırlayan balata aracın camından girdi

Kaza, Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara’dan İstanbul istikametine seyir halinde olan E.Ş. idaresindeki 51 ABD 094 plakalı aracın ön camından içeriye, başka bir araçtan fırlayan balata girerek sürücünün omzunu yaraladı.

Sürücü E.Ş., aracı ile birlikte Anadolu Otoyolu Düzce gişelere kadar gelip, burada sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ilginç kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.