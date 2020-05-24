  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Otoyolda ilginç görüntü: Arabanın arka koltuğunda inek taşıdı

Samsun’da bir vatandaş, arabasının arka koltuğuna yerleştirdiği büyükbaş hayvan ile yolculuk etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 12:22:32 -
Otoyolda ilginç görüntü: Arabanın arka koltuğunda inek taşıdı

Samsun’da bir vatandaş, arabasının arka koltuğuna yerleştirdiği büyükbaş hayvan ile yolculuk etti.


Samsun-Bafra yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin arka koltuğunda taşınan ineği görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşın arabanın arka koltuğunda taşıdığı ineği hemen arkasında yolculuk yapan kişi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı