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Yerel Otoyolda feci kaza! 8 sıfır otomobil cayır cayır yandı
Yerel

Otoyolda feci kaza! 8 sıfır otomobil cayır cayır yandı

Yeniakit Publisher
2024-01-21 16:40:00 - 2024-01-21 16:42:17

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda üzerinde 8 sıfır otomobilin olduğu tırda yangın çıktı. 6 otomobilde maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, olay Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, özel bir firmaya ait olan M.Ç.'nin sürücülüğünü yaptığı üzerinde 8 sıfır otomobilin bulunduğu 33 AYL 67 plakalı tırda yangın çıktı. Pozantı-Adana istikameti Tarsus Damlama bölgesinde yaşanan olayda durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurup çekiciyi dorseden kurtardı. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

6 otomobilde maddi hasar oluştu

Ekipler uzun uğraşlar neticesinde alevleri söndürdü. Sürücü M.Ç.’nin kendi imkanları ile bir aracı dorseden indirdiği yangında 6 otomobilde maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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