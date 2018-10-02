Otoyolda ayı paniği!

Bursa - Ankara Karayolu Gölbaşı mevkiinde Bursa istikametine seyreden araç sürücüleri yol kenarında bariyerlere dayanmış bir ayının olduğunu görünce büyük şok yaşadı.

Bariyerlerin üzerinde hareketsiz duran ayının yanına yaklaşan vatandaşlar öldüğünü fark edince polise ve jandarma ekiplerine haber verdi. Ölü ayı ihbar üzerine olay yerine gelen Gürsu Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı. Ayının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce vurulduktan sonra bulunduğu yere kadar gelebildiği ve burada can verdiği tahmin ediliyor.