Otoyol kenarında hayvan kemikleri: 2 şüpheli gözaltında, 5 ata el konuldu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde otoyol yan yol mevkisinde üstü kapalı kamyonetle bölgeye gelen kişilerin hayvan kalıntılarını çalılık alana attıkları belirlendi.

Bölgeye atılan hayvan kemikleriyle ilgili yapılan araştırmada İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, kamera kayıtları ve çevrede yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin 48 yaşındaki C.T., 23 yaşındaki H.T. ve 47 yaşındaki S.T. olduğunu tespit etti.

Şüphelilerden C.T. ve H.T, 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan gözaltına alındı. Diğer zanlının yakalanması için çalışma sürüyor.

Ayrıca kesim işlerinde kullanıldığı değerlendirilen bir ahıra yapılan operasyonda ahırdaki 5 ata, Sapanca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere el konuldu.