23 yaşında kendi işinin patronu oldu! Devlet desteğiyle fındığa değer kattı

Özellikle hasat sonrası yoğunluk yaşadıklarını aktaran Gemici, 3-4 kişi gece geç saatlere kadar çalıştıkları zamanlar olduğunu vurguladı. Gemici, ailenin önemine vurgu yaparak, "Babam da yardım ediyor bana ancak gezgin arıcı olduğu için zaten 6 ay boyunca dağlarda oluyor. Burayı ben çekip çeviriyorum. İşimden de gayet mutluyum." ifadelerini kullandı. Gıda mühendisliği üzerine üniversite eğitimi almak istediğini aktaran Gemici, "Bu iş üzerinden bir bölümde öğrenim görmek istiyorum. Elimden geldiğince hem işimi yürütüp hem de üniversitede öğrenim görmek istiyorum." diye konuştu. Gemici, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine destekleri için teşekkür etti.