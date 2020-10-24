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Aktüel Otostopla bindiği otomobil kaza yapan Rus turist hayatını kaybetti
Aktüel

Otostopla bindiği otomobil kaza yapan Rus turist hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-24 21:29:27 -
Otostopla bindiği otomobil kaza yapan Rus turist hayatını kaybetti

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde otostopla bindikleri otomobilin kaza yapması sonucu, Rus turistlerden Denis Kuzmin hayatını kaybetti.

Rusya vatandaşı Valeria Komekova (22) ve arkadaşı Denis Kuzmin (34), otostopla ilçe merkezine gitmek için Okurcalar Mahallesi'nde 01 AVR 93 plakalı otomobile bindi.

Ümit D. (29) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Konaklı Mahallesi yakınlarında orta refüje çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kuzmin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Rus turistin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ve Komekova'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


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