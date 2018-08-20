THY - Trabzon
0553 313 94 23

Otopark kavgası kanlı bitti! Sopa darbeleriyle ağır yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Anıl E. (23) ile Müfit B. (54) arasında araç parkı anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Kavga sırasında Anıl E., elindeki sopayı alan Müfit B.'nin darbeleriyle ağır yaralandı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 19:30
Otopark kavgası kanlı bitti! Sopa darbeleriyle ağır yaralandı

Olay, saat 16.00 sıralarında Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Murtaza Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Anıl E. ve Müfit B. otomobillerini park edecekleri yer yüzünden tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda, Anıl E. otomobilinin bagajından aldığı sopayla Müfit B.'ye saldırdı. Müfit B., arbede sırasında Anıl E.'nin elindeki sopayı aldı. Bu kez Mufit B., sopayla Anıl E.'ye vurmaya başladı. Anıl E., başına aldığı darbeyle bayılırken, Mufit B. kaçtı. Çevredekiler, 112 Acil'e ve polise haber verdi.

Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Anıl E.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Anıl E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan Müfit B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 19:30
  1. Zonguldak
  2. otopark kavgası
  3. kavga
  4. sopa darbeleri
  5. ağır yaralandı
  6. adam yaralama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ticaret Bakanlığı'ndan ABD'ye yönelik dava açıklaması
    1. Ticaret Bakanlığı'ndan ABD'ye yönelik..
    2. Bağdat Büyükelçisi Yıldız, Salihi ile..
    3. Suudi Arabistan'dan hacı adaylarına..
    4. Siyonist medyasının iddiası: İsrail'in..
    5. ABD Büyükelçiliği'nden Türkiye'ye..
    6. Otomobili takla attı, burnu bile..
    7. İran'da yolsuzluk operasyonu! 120 kişi..
    8. Katarlı ressam ülkesine dönerken..
    9. Suudi Arabistan takımı Al-Nassr,..
    10. İngiltere'den dikkat çeken Suriye..
    11. Otopark kavgası kanlı bitti! Sopa..
    12. Trabzonspor'dan flaş transfer! KAP'a..
    13. Mezarlıkta korkutan yangın!
    14. Tokat'ın Niksar ilçesinde Melikgazi..
    15. Hayvan otlatma kavgasında kan aktı
    16. ABD Büyükelçiliği'ne saldıranlar..
    17. Tüyleri diken diken eden Türkiye mesajı!
    18. ABD Büyükelçiliği'ne saldıran iki kişi..
    19. Meteoroloji Erzurum için hem saat hem..
    20. Türkiye, Amerika'yı Dünya Ticaret..
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları Ankara
    Kurban fiyatları Ankara
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda