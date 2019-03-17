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"Otonom araçlar hayatımıza girdiğinde çok farklı bir dünyada uyanacağız"

TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım:- "Otonom araçlar hayatımıza girdiğinde çok farklı bir dünyada uyanacağız. Bütün ezberler bozulacak"- "Türkiye, değişiklere ve adaptasyon süreçlerine mükemmel uyum sağlayan bir ülke" - "Akıllı mobilite ve ileri teknoloji alanlarında hızlı ve akıllı davranıldığında Türkiye'nin, otobüs ve yan sanayiciler olarak burada büyük bir fırsatı var"

17 Mart 2019 Pazar 11:03
"Otonom araçlar hayatımıza girdiğinde çok farklı bir dünyada uyanacağız"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, "Otonom araçlar hayatımıza girdiğinde çok farklı bir dünyada uyanacağız. Bütün ezberler bozulacak." dedi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otonom araçlar yaygınlaştığı zaman araç kullanımıyla ilgili normların çok değişeceğini ifade ederek, çocukların bile bir uygulama üzerinden araba çağırabileceğini söyledi.

Türkiye'nin, değişiklere ve adaptasyon süreçlerine mükemmel uyum sağlayan bir ülke olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Dünya bir evrim içerisinde. Dünyada, Türkiye'nin yapısına uygun şekilde bir değişim var. Dünyada gerçekten doğru adımları atmazsak sıkıntı doğabilir. Transformasyon o zaman lehimize değil, aleyhimize çalışır." diye konuştu.


- "Türkiye ve TEMSA olarak ileri teknoloji alanında çok şansımız var"


Hasan Yıldırım, otomotiv sektöründe bir değişim olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye ve TEMSA olarak ileri teknoloji alanında çok şansımız var. Gerçekten bir evrim yaşıyoruz. Bu evrim içerisinde çok fırsatlar barındırıyoruz. Doğru hamleleri atmazsak, oturup beklersek gerçekten yok olma tehlikesi var. Akıllı mobilite ve ileri teknoloji alanlarında hızlı ve akıllı davranıldığında Türkiye'nin otobüs ve yan sanayiciler olarak burada büyük bir fırsatı var. Türkiye otomotiv üretiminde dünyanın en iddialı ülkeleri arasında. Ancak sektörümüz açısından bakıldığında kendi motorumuzu üretmemiş olmamız, katma değer yaratma açısından bize büyük sorun yaratıyor.

Halbuki elektrikli araçlarda durum farklı. Eğer erken davranır, kendi bataryalarımızı üretebilirsek, ihracatımıza katma değeri çok yüksek bir kalem daha ekleyebilmiş oluruz. Henüz elektrikli araç pazarının en büyüğü Çin'i hariç tutarsanız, Avrupa ve Amerika'da bile smart mobility-akıllı mobilite kavramı daha tam gelişmedi ve bu pazarlar, elektrikli araçları yüzde 100 anlayamamış durumda. O yüzden doğru pozisyon almamız, Türkiye'ye büyük avantaj getirir."


- "Hızlı davranırsak, büyük pazar payından hak ettiğimizi alabiliriz"


TEMSA Genel Müdürü Yıldırım, bugün ABD'de Google, Facebook ve Apple'a dizel araçlar verdiklerini ve elektrikli araçlar vereceklerini ifade ederek, "Onlar bizim araçları kullanarak işçilerini getirip götürüyor. Hızlı davranırsak, Avrupalı ve Amerikalıların rekabeti arkasında kalmazsak büyük pazar payından hak ettiğimizi alabiliriz." dedi.

Geçen yıl otomotiv sektörünün 32 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini, bunun gelecekte artacağını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gittikçe tecrübe kazanıyoruz, gittikçe rekabetçiliğimizi arttırıyoruz. Ekonomimize ve sanayimize bakarsanız, yurt dışına açılalı o kadar olmadı ama gittikçe ivme, rekabet ve tecrübemizi arttırıyoruz. Know-how'ımızı geliştiriyoruz. Biz bunları geliştirdikçe pazar payımız daha da artacak. Çünkü rekabetçiliğimiz artıyor. Ben ileriyi çok pozitif görüyorum. İhracatımızın daha da büyüyeceğinden eminim. Türkiye, esnek ve çevik. Bu çok büyük bir avantaj. Çünkü dünya bir evrim içerisinde. Otonom araçlar hayatımıza girdiğinde çok farklı bir dünyada uyanacağız. Bütün ezberler bozulacak."

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 11:03
  1. TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım

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