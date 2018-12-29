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Otomotivin patent lideri Anadolu Isuzu

Anadolu Isuzu markası 198 patent ile Ar-Ge merkezinde en fazla patent alan otomotiv markası oldu.

29 Aralık 2018 Cumartesi 09:43
Otomotivin patent lideri Anadolu Isuzu

Ar-Ge 250 araştırması sonuçların, Anadolu Isuzu markası 198 patent ile Ar-Ge merkezinde en fazla patent alan otomotiv markası oldu. Anadolu Isuzu, otomotiv sektöründeki patent liderliğinin yanı sıra teknoloji, akaryakıt, beyaz eşya ve tekstil gibi iş kollarında üretim yapan yerli markaların bulunduğu en iyi 250 listesinde de 3. sırada yer aldı. 2009 yılında Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından onaylanan ilk Ar-Ge merkezlerinden biri olan Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi, 2015 yılında önemli bir yatırımla 6 bin 220 metrekare kapalı alana sahip şu anki Ar-Ge merkezine geçerek 100’e yakın Ar-Ge mühendisiyle faaliyetlerini sürdürüyor. İthal çözümlere ihtiyaç duymadan en ileri teknolojilerle üretim yapabilme kapasitesine sahip olan Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi’nde araçlar tasarımından donanımlarına, testlerinden kalite kontrolüne kadar tam kapasite şekilde hazırlanabiliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 09:43
  1. Ar-Ge
  2. Anadolu Isuzu
  3. otomotiv sektörü
  4. Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı
  5. Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi

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